Момент столкновения Maybach и Hyundai на Кутузовском проспекте попал на видео

Телеканал «360» опубликовал видео лобового столкновения Maybach и такси Hyundai Solaris в Москве. Кадры с места смертельного ДТП снял видеорегистратор, установленный в машине представительского класса.

Машины столкнулись на Кутузовском проспекте 16 ноября утром в районе съезда на Староможайское шоссе недалеко от торгового центра «Времена года». Maybach двигался по свободной крайней левой полосе, когда на полосу встречного движения выехал Hyundai Solaris и влетел в люксовый автомобиль. Водитель такси погиб, а его пассажирка выжила, но получила травмы и была доставлена в больницу.

Известно, что Hyundai Solaris принадлежала «Яндекс.Такси». В компании уже провели проверку. Водитель Maybach чудом выжил. Обстоятельства ДТП выясняются.