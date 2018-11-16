В МИД РФ убеждены в способности саудовских властей разобраться в «деле Хашогги»
В Министерстве иностранных дел России пояснили, что не сомневаются в способности саудовских властей самостоятельно разобраться с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
В МИД РФ отмечают изначально взятый ими курс на проведение «максимально тщательного и объективного расследования» инцидента. Отмечается, что дело убитого журналиста находится под контролем высшего руководства королевства. Заслуженное наказание для всех причастных к происшествию стало его принципиальной целью.
«Исходим в этой связи из того, что завершение следственных мероприятий является важным шагом на пути к установлению истинной подоплеки произошедшего в Стамбуле», — заявили в МИД России.
При этом, в ведомстве подчеркнули убежденность в недопустимости политизации инцидента и в том, что «дело теперь за судом».
Напомним, журналист Джамаль Хашогги был убит в стенах здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокуратура Саудовской Аравии вынесла обвинения 11 подозреваемым. В ходе расследования инцидента появились аудиозаписи последних слов Хашогги перед смертью, позволившие выяснить, что его пытали.