Микроавтобус и легковушка столкнулись «лоб в лоб» на Ставрополье: есть погибшие

В Красногвардейском районе Ставропольского края столкнулись два автомобиля. Участниками ДТП стали легковая иномарка и минивэн.

Инцидент произошел в пятницу, 16 ноября, около 19 часов 30 минут на 197 километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь». Двигаясь в направлении Ростова, водитель легкового «Форд Мондео» выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном «Мерседес Вито».

Женщина-пассажир «Форда» погибла на месте. Водитель и еще один пассажир «Мондео», а также водитель и пятеро пассажиров «Мерседеса» с различными травмами доставлены в местную больницу.

На месте ДТП в данный момент работают наряды ДПС. Как сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю, обстоятельства случившегося устанавливаются.