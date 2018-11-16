Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хабаровские врачи выиграли у родителей суд за право оперировать младенца

Андрей Аркадьев
21:59 16.11.2018
В Хабаровске врачи через суд добились права прооперировать новорожденную, которую отказались лечить родители.

В Хабаровске медики прооперировали новорожденную девочку вопреки воле родителей. Ребенок появился на свет недоношенным - с весом всего 800 граммов и с тяжелым пороком сердца.

Мать родила тройню на 25-й неделе беременности, но выжила только эта малышка. Врожденный порок сердца недоношенной малышки, не оставил врачам много времени на раздумья. Без оперативного вмешательства младенцу грозила неминуемая смерть, но родители, несмотря на все уговоры, от операции отказались.

«Так как родители нам не писали согласие на оперативное вмешательство у ребеночка, то есть они отказывались, состояние ребенка оставалось тяжелым и могло ухудшаться вплоть до летального исхода», - рассказала заместитель заведующего реанимационным отделением новорожденных КГБУЗ «Хабаровский краевой перинатальный центр» Татьяна Толстолуцкая Татьяна Толстолуцкая.

«Люди социально благополучные, социально адаптированные, но у них свое видение этой проблемы и, как я полагаю, боялись просто бремени ответственности и усилий, которых требует уход за ребенком», - пояснил главный врач КГБУЗ «Хабаровский краевой перинатальный центр» Юрий Бердаков.

Краевой уполномоченный по правам ребенка считает, что в этом случае ущемляется основное право новорожденной.

«Здесь родители нарушают права ребенка на здоровье, здоровый образ жизни, на в принципе возможность жизнедеятельности как таковой», - добавила уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Для спасения жизни маленького человека руководству больницы пришлось вникать в юридические тонкости.

«Согласно российскому законодательству, дети имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи. Однако предварительным необходимым условием этого является дача письменного согласия одного из родителей ребенка или его законного представителя. При отказе от медвмешательства, необходимого для спасения жизни ребенка, медучреждение вправе обратиться в суд», - считает Кирилл Рогачев.

С момента обращения в суд до операции на сосуде прошло два дня.

«Решение вступает в силу незамедлительно, суд удовлетворил требования перинатального центра на проведение операции», - отмечает помощник прокурора Кировского района Анна Лозовицкая.

Реаниматолог-анестезиолог перинатального центра полагает, что и двухдневная задержка, связанная с отказом на проведение операции, успела сказаться на состоянии малышки.

«Потребовалась более интенсивная респираторная поддержка ребенку – более жесткие параметры искусственной вентиляции, кислородотерапия в большей концентрации, плюс ребенок реализовал свои риски по инфекционным заболеваниям», - рассказала реаниматолог-анестезиолог КГБУЗ «Хабаровский краевой перинатальный центр» Анастасия Тарасьева.

Врачам пришлось срочно обращаться в суд, чтобы спасти девочку. По закону они не имеют права оперировать ребенка без разрешения родителей. Решение приняли за два дня - суд встал на сторону медиков. Девочке помогли сразу же. Родители, которые уже написали отказ от ребенка, после хорошего прогноза все же заявление отозвали и будут ждать дочку дома. Сейчас младенец в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. В перинатальном центре она проведёт не меньше месяца, а потом ее все же отправятся в Дом ребенка на год, где ей обеспечат необходимый медицинский уход.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.11.2018, 21:26
«Союз-ФГ» вывел на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-10»
Дата15.11.2018, 21:32
Захватывающие виражи «Русских Витязей» от первого лица: эксклюзивные кадры из кабины Су-30
Дата16.11.2018, 11:50
Молодежная сборная России по хоккею победила в Суперсерии в Канаде
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата16.11.2018, 18:04
«Дозаправка» Су-57 в небе: кадры с воздуха
Дата15.11.2018, 10:00
Опубликованы уникальные архивные кадры подготовки и запуска «Бурана»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:21 В стране и мире
Видео
Парковка в центре Москвы может существенно подорожать
18:57 ОПК
Видео
Новейшие Ми-171А2 и Ансат презентовали во Вьетнаме
18:49 В стране и мире
Видео
Польская церковь запретила священникам контактировать с Киевским патриархатом
18:06 В стране и мире
Актера из «Физрука» госпитализировали с ножевым ранением
17:45 В стране и мире
Семья Раймонда Паулса эмигрировала из Латвии
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Немецкий историк рассказал о необычной патологии Гитлера
Видео
Дагестанский футболист убил пожилого таксиста и угнал его машину
Видео
В Донбассе ликвидирован инструктор снайперов ВСУ
Видео
Кот из Петербурга виртуозно исполняет застольные грузинские песни
Видео
В Совфеде пригрозили Киеву закрытием Азовского моря для украинских судов
Видео
Смертельный «Водопад»: уникальные кадры стрельбы ракето-торпедой с крейсера «Петр Великий»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.