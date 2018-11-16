Хабаровские врачи выиграли у родителей суд за право оперировать младенца

В Хабаровске медики прооперировали новорожденную девочку вопреки воле родителей. Ребенок появился на свет недоношенным - с весом всего 800 граммов и с тяжелым пороком сердца.

Мать родила тройню на 25-й неделе беременности, но выжила только эта малышка. Врожденный порок сердца недоношенной малышки, не оставил врачам много времени на раздумья. Без оперативного вмешательства младенцу грозила неминуемая смерть, но родители, несмотря на все уговоры, от операции отказались.

«Так как родители нам не писали согласие на оперативное вмешательство у ребеночка, то есть они отказывались, состояние ребенка оставалось тяжелым и могло ухудшаться вплоть до летального исхода», - рассказала заместитель заведующего реанимационным отделением новорожденных КГБУЗ «Хабаровский краевой перинатальный центр» Татьяна Толстолуцкая Татьяна Толстолуцкая.

«Люди социально благополучные, социально адаптированные, но у них свое видение этой проблемы и, как я полагаю, боялись просто бремени ответственности и усилий, которых требует уход за ребенком», - пояснил главный врач КГБУЗ «Хабаровский краевой перинатальный центр» Юрий Бердаков.

Краевой уполномоченный по правам ребенка считает, что в этом случае ущемляется основное право новорожденной.

«Здесь родители нарушают права ребенка на здоровье, здоровый образ жизни, на в принципе возможность жизнедеятельности как таковой», - добавила уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Для спасения жизни маленького человека руководству больницы пришлось вникать в юридические тонкости.

«Согласно российскому законодательству, дети имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи. Однако предварительным необходимым условием этого является дача письменного согласия одного из родителей ребенка или его законного представителя. При отказе от медвмешательства, необходимого для спасения жизни ребенка, медучреждение вправе обратиться в суд», - считает Кирилл Рогачев.

С момента обращения в суд до операции на сосуде прошло два дня.

«Решение вступает в силу незамедлительно, суд удовлетворил требования перинатального центра на проведение операции», - отмечает помощник прокурора Кировского района Анна Лозовицкая.

Реаниматолог-анестезиолог перинатального центра полагает, что и двухдневная задержка, связанная с отказом на проведение операции, успела сказаться на состоянии малышки.

«Потребовалась более интенсивная респираторная поддержка ребенку – более жесткие параметры искусственной вентиляции, кислородотерапия в большей концентрации, плюс ребенок реализовал свои риски по инфекционным заболеваниям», - рассказала реаниматолог-анестезиолог КГБУЗ «Хабаровский краевой перинатальный центр» Анастасия Тарасьева.

Врачам пришлось срочно обращаться в суд, чтобы спасти девочку. По закону они не имеют права оперировать ребенка без разрешения родителей. Решение приняли за два дня - суд встал на сторону медиков. Девочке помогли сразу же. Родители, которые уже написали отказ от ребенка, после хорошего прогноза все же заявление отозвали и будут ждать дочку дома. Сейчас младенец в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. В перинатальном центре она проведёт не меньше месяца, а потом ее все же отправятся в Дом ребенка на год, где ей обеспечат необходимый медицинский уход.