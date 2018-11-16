В Москве на станции метро «Пролетарская» девушка упала с платформы

На станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии случилось происшествие. Девушка упала с платформы из-за головокружения.

Сообщается, что 29-летняя москвичка оступилась и упала на жесткий путь. Поезд в этот момент еще находился в тоннеле.

На помощь упавшей девушке пришли сотрудники УВД метрополитена. Они без промедления помогли ей подняться на платформу. Для этого с рельс было снято напряжение. Сразу же после спасения движение поездов было оперативно возобновлено. Проводив пострадавшую в комнату милиции, правоохранители вызвали ей Скорую помощь.

Медики оказали девушке первую помощь. Предварительно результатом падения стала закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Как сообщает пресс-служба УВД на московском метрополитене, упавшую госпитализировали в ГКБ №13.

Службы метро сработали оперативно, работа Таганско-Краснопресненской линии не была нарушена.