«Союз-ФГ» вывел на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-10»

Ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно вывела грузовой корабль «Прогресс МС-10» на орбиту, сообщили в Центре управления полетами.

Ракета-носитель стартовала с «Гагаринского старта» Байконура в 21.14 по московскому времени. В ЦУП отметили, что полет ракеты прошел штатно, а в настоящий момент по телеметрическим данным у «Прогресс МС-10» зафиксировано раскрытие антенн и солнечных батарей корабля.

«Прогресс МС-10» прибудет к Международной космической станции через двое суток. Стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента МКС запланирована на 22.29 мск 18 ноября. Весь процесс будет проходить в автоматическом режиме, контролировать его будет с МКС российский космонавт Сергей Прокопьев.

Космический грузовик доставит на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, воду, сжатые газы, а также посылки для космонавтов.