«Союз-ФГ» стартовал к МКС с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур. Старт ракеты состоялся в 21.14 по московскому времени.

Космический грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо и воду. Это первый старт ракеты данной модификации после аварии 11 октября. Стыковка с МКС должна состояться 18 ноября в 22.29 по московскому времени.

Запуск ракеты «Союз-ФГ» был перенесен на 16 ноября из-за аварии, произошедшей через две минуты после старта. Тогда на борту находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинников и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж благополучно вернулся на Землю.