Россия и США отмечают 85-летие дипотношений

Сегодня, 16 ноября 2018 года исполняется 85 лет дипломатическим отношениям РФ с США. Сразу после того, как в России произошла Октябрьская революции 1917 года, все связи с новым государством, были разорваны по инициативе Вашингтона.

Только 16 ноября 1933 году США решили возобновить сотрудничество с Москвой. Как рассказал в интервью «Звезде» первый посол Российской Федерации в США Владимир Лукин, за минувшие годы отношения государств переживали самые разные периоды, от очень теплых до очень холодных. Но неизменным остается одно - от взаимодействия двух великих держав всегда зависит обстановка и безопасность на всей планете.

«У нас были самые разнообразные отношения. От честных союзнических отношений, как это было в ходе Второй мировой войны и очень доверительных отношений между нашими лидерам тогдашними, и вплоть до очень острых отношений, где слово война частично уравновешивалось прилагательным «холодная». И у нас было все кроме открытой войны: война холодная, война идеологическая. Все это было и об этом не надо забывать, но не надо забывать, что когда необходимо обеим странам, у нас могут быть отношения очень близкие и даже союзнические», - отметил Лукин.

Примечательно, что в 1933 году, восстанавливая отношения с Москвой, администрация американского президента Франклина Рузвельта настояла на письменном закреплении договоренности о взаимном невмешательстве во внутренние дела обеих стран. Однако сейчас действующая администрация Дональда Трампа уже дважды отказывалась подтвердить такое же обязательство. Это было сделано на фоне обвинений России в якобы имевшем место «вмешательстве» в президентские выборы в США. Москва эти обвинения категорически отвергла.