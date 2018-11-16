Ученые утвердили новый эталон килограмма

В Версале на 26-й конференции по мерам и весам утвердили новые определения килограмма, ампера, моля и кельвина в Международной системе единиц.

Новым эталоном килограмма теперь станет формула, которая будет рассчитываться принципах квантовой физики. Ранее килограмм определялся, как масса цилиндра, сделанного из платино-иридиевого сплава, который находится в вакуумном сосуде.

Эталон был создан в 1889 году и хранился в Международном бюро мер и весов в Париже. Однако такой подход к единице измерения неточен, со временем цилиндр становился легче.

В 2011 году ученые приняли решение выработать математический эталон, основанный на постоянной Планка и формуле Эйнштейна E=mc2, пишет Chemistry World.