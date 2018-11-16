Украинцы устроили драку из-за бесплатных продуктовых наборов

В городе Каменка Черкасской области Украины случилась массовая давка местных жителей. Причиной этому послужила раздача бесплатных продуктовых наборов.

Раздача велась силами представителей партии Олега Ляшко. Люди с радостными улыбками только и успевали схватить очередной пакет, несмотря на то, что в давке были и дети, которые могли легко пострадать от всего этого.

Видео давки опубликовано в социальных сетях. Случившееся не осталось незамеченным в среде украинских политиков, и на инцидент отреагировал в прошлом премьер-министр страны Николай Азаров. Он назвал организаторов «недобросовестными политиками», которые пользуются «нищим» состоянием украинского народа. Отметив, что все это происходит при снижении доходов граждан, уменьшения их покупательской способности и инфляции.