Путин проинспектировал одну из аптек Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин после совещания по проблемам обеспечения граждан лекарствами посетил одну из петербургских аптек.

Глава государства вместе с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой зашел в аптеку на Железнодорожной улице, 24 в Пушкине.

Провизор обслуживала покупательницу. Путин объяснил ей, что после совещания он предложил коллегам зайти в аптеку, поскольку захотел лично удостовериться в наличии необходимого набора лекарств.

Заведующая Ольга Новикова ответила, что мониторинг лекарств ведется постоянно. Она добавила, что благодаря ценовой политике этой аптечной сети наценка на лекарства не превышает 2%, и потому пользуется популярностью у местных жителей.

Заведующая также посетовала на то, что аптеке не разрешается иметь большой крест на вывеске, дабы не портить исторический облик района, что по ее мнению, затрудняет поиск в регионе.

Ранее сообщалось, что Путин провел в Санкт-Петербурге совещание по лекарственному обеспечению населения, которое проходило на базе предприятия крупнейшего производителя медикаментов «Герофарм».