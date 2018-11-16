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Назван худший год в истории человечества

Андрей Аркадьев
19:53 16.11.2018
Специалисты смогли определить причины всех бедствий в этом году.
Назван худший год в истории человечества
Фото: Gregorio B. Dantes Jr, Globallookpress

Археолог и историк Средневековья Гарвардского университета Майкл Маккормик считает, что 536 год до нашей эры стал самым тяжелым для человечества в истории.

Тогда, по его словам, на Европу, Ближний Восток и часть Азии на полтора года опустился «загадочный туман», который погрузил во мрак регионы. Из-за тумана солнечного света на Земле не хватало, что привело к снижению среднегодовой температуры и как следствие – плохому урожаю и голоду.

В ирландских текстах той эпохи можно найти упоминания об острой нехватке хлеба в 536-539 годы. Несколькими годами позже, в 541 году в Европе началась эпидемия Юстиниановой чумы, от которой погибло до половины населения восточной Римской империи, сообщает издание Science.

Благодаря современным технологиям причину загадочного тумана удалось установить. Исследователи проанализировали образцы льда, скопившиеся за столетия в Швейцарии и выяснили, что в начале 536 года произошло извержение вулкана в Исландии, в атмосферу попало много вулканического пепла. В 540 и 547 годах последовало еще два массированных извержения. В итоге понижение температуры стало причиной вереницы бедствий, которая охватила мир в то время.

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