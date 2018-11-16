Парковка в центре Москвы может существенно подорожать. По данным экспертов, загруженность парковочных мест достигает 100%. Спрос очень высок, поэтому эксперты Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова предложили повысить цены до 400–500 рублей.

В департаменте транспорта утверждают, что москвичи жалуются на приезжих и просят поднять цены на паркинг из-за высокой загруженности машиномест в будние и выходные дни. Зачастую автомобилисты нарезают круг за кругом в поисках свободного места, что способствует увеличению пробок.

«В особо напряженных местах - если говорить, то в основном это центр города, внутри Садового кольца, там большое количество улиц, где достаточно сложно припарковаться, и даже тот высокий тариф который был введен - 200 рублей - не решает эту проблему. Конечно, корректировка, на наш взгляд, на сегодняшний день назрела, и она необходима», - считает Александр Гривняк, гендиректор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Вместе с тем, в администрации московского парковочного пространства отметили, что звучавшая цена в 500 рублей за час парковки в центре города «несколько завышена», хоть и признали необходимость увеличить тарифы.