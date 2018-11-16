Глава ОНК сложила полномочия после своих слов о Цеповязе

Наталья Охотникова, глава общественной наблюдательной комиссии, назвавшая осужденного за убийство 12 человек Вячеслава Цеповяза «меценатом, предпринимателем и потомственным фермером», сложила полномочия. Сделала она это «добровольно-принудительно».

Имеется ввиду, что после своих заявлений Охотникова начала страдать от травли и нападок со стороны СМИ. Вместе с ней полномочия сложили все члены комиссии.

Напомним, массовый убийца Вячеслав Цеповяз стал предметом обсуждения общественности после того, как появились фотографии его богатого тюремного обеда, на который ежемесячно тратились десятки тысяч рублей. Осужденный, проходящий по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевская, употреблял в пищу крабов и икру. В Кремле ситуацию назвали «вопиющей и отвратительной», а ФСИН пообещала принять меры для предотвращения подобных ситуаций.