В Севастополе представили первую Красную книгу

В эту пятницу, 16 ноября, в Севастополе была представлена первая Красная книга. В нее вошли примерно 400 видов животных, растений и грибов, которые нуждаются в охране.

В Красную книгу вошли как представители флоры и фауны, которые охраняются на территории РФ, так и виды-эндемики, потому что на Крымском полуострове ранее сформировалось много уникальных видов. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела особо охраняемых природных территорий, животного мира и охотничьего хозяйства Севприроднадзора Константин Горалевич.

Горалевич уточнил, что в книгу попали такие редкие животные, как, например, жужелица крымская и средиземноморский тюлень-монах.

По словам Горалевича, Красная книга должна быть в каждом регионе страны. В Севастополе ее разработка началась в 2015 году, вскоре после присоединения Крыма к России. Красная книга будет обновляться один раз в десять лет.