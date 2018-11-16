Моя крепость: в Сочи соседи «замуровали» заборами дом одинокой пенсионерки

Земельный вопрос все острее встает в Сочи. Иногда до такой степени, что чтобы попасть в собственный дом, приходится сначала постучать в двери ко всем соседям, которые отвечают лишь молчанием. Таким же молчанием, которым они реагируют и на «замурованную» в этом окружении пенсионерку Валентину Валдееву.

Раньше на месте ее дома 30 лет существовала муниципальная дорога, которая даже была отмечена на картах. Но в какой-то момент без разрешения администрации она была оформлена в частную собственность, после чего почти сразу на ней «выросли» большие ворота. Тогда семья пенсионерки была вынуждена выходить на улицу по небольшой тропинке по участку соседей. Но вскоре и там появился еще один забор.

78-летняя Валдеева вынуждена жить на сухом пайке, потому что готовить еду попросту не на чем – газ закончился, а заправить или занести в дом новый баллон возможности нет.

Сама пенсионерка говорит о том, что настолько унизительное положение заставляет ее сердце болеть в прямом, а не переносном, смысле. Она боится оставаться одна, но ничего не может с этим поделать. Соседи не хотят даже посочувствовать женщине, не говоря уже о том, чтобы войти в ее положение. В свою очередь, представители администрации соглашаются с имеющимися нарушениями и тем, что их необходимо исправить.

Валентина Валдеева ждет суда, который пройдет 27 ноября. А пока каждый день с тревогой слушает прогнозы погоды, которые обещают дожди и похолодание, и даже не предполагает, когда в следующий раз сможет увидеть своих родных.