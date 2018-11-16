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Польская церковь запретила священникам контактировать с Киевским патриархатом

Андрей Аркадьев
18:49 16.11.2018
Святой собор епископов Польской православной церкви запретил своим священнослужителям контактировать с украинскими раскольниками.
Фото: orthodox.pl

Польская автокефальная церковь запретила своим священникам взаимодействовать с Украинской православной церковью самопровозглашенного Киевского патриархата. Такой решение принял Святой собор епископов Польской православной церкви в пятницу, 16 ноября.

Украинскую автокефальную церковь польские священнослужители считают неканонической, прекращают с ней все литургические и молитвенные контакты, а действия Константинопольского патриархата, который предоставил Киеву автокефалию, резко осуждают.

Представители польской церкви заявили, что «довести до спокойного решения вопросы разделенного православия на украинской земле» можно только на встрече всех руководителей православных церквей.

Напомним, Сербская православная церковь также выступила против предоставления автокефалии УПЦ и назвала предстоятелей неканонических церквей Украины «лидерами раскольнических групп».

Ранее Синод Константинопольский патриархат объявил, что приступает к процессу предоставления церкви Украины автокефалии. Кроме того, было решено снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине. В ответ на это 15 октября Синод РПЦ принял решение о невозможности евхаристического общения с Константинополем.

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