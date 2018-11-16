Актера из «Физрука» госпитализировали с ножевым ранением

Юрия Катаева, исполнителя эпизодических ролей в сериале «Физрук», госпитализировали в институт имени Склифосовского с резанной раной плеча.

Актера ранила его жена в их квартире в Алексеевском районе. Катаев находится в сознании, медики оказывают ему необходимую помощь, сообщает канал «360» со ссылкой на экстренные службы столицы.

По данным источника, Катаев не стал писать заявление на супругу.