Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле допустили появление защитных мер для российских моряков на Азове

Егор Левин
18:07 16.11.2018
Все, что делает или собирается сделать Россия, выполняется в строгом соответствии с международным законодательством.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о полной правомерности проверок, которые устраивают российские пограничники украинским суднам в акватории Азовского моря.

«Нет, это выполняется в строгом соответствии с законодательством, соответствующие проверочные действия допустимы», — заявил пресс-секретарь президента России.

По его словам, «в строгом соответствии с международным морским правом» РФ имеет право «принимать меры для защиты интересов российских мореплавателей». Однако, какие конкретные действия имеются ввиду, Песков уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что одна из возможностей России воздействовать на ситуацию в Азовском море – это его закрытие для прохода украинских плавсредств. Москва способна за несколько минут перекрыть Азов в ответ на «явный беспредел» украинской стороны, задержавшей 15 судов за якобы «незаконный заход в порты оккупированного Крыма».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.11.2018, 13:50
В NASA установили, что самая яркая галактика Вселенной является «каннибалом»
Дата15.11.2018, 21:32
Захватывающие виражи «Русских Витязей» от первого лица: эксклюзивные кадры из кабины Су-30
Дата16.11.2018, 11:50
Молодежная сборная России по хоккею победила в Суперсерии в Канаде
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата16.11.2018, 18:04
«Дозаправка» Су-57 в небе: кадры с воздуха
Дата15.11.2018, 10:00
Опубликованы уникальные архивные кадры подготовки и запуска «Бурана»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:07 В стране и мире
Видео
В Кремле допустили появление защитных мер для российских моряков на Азове
17:45 В стране и мире
Семья Раймонда Паулса эмигрировала из Латвии
17:25 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о главных проблемах в льготном обеспечении россиян лекарствами
17:17 В стране и мире
Визовый режим между РФ и Кубой смягчат в ближайшее время
16:23 В стране и мире
Видео
В реанимации уфимской больницы произошел взрыв из-за утечки кислорода
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Немецкий историк рассказал о необычной патологии Гитлера
Видео
Дагестанский футболист убил пожилого таксиста и угнал его машину
Видео
В Донбассе ликвидирован инструктор снайперов ВСУ
Видео
Кот из Петербурга виртуозно исполняет застольные грузинские песни
Видео
В Совфеде пригрозили Киеву закрытием Азовского моря для украинских судов
Видео
Смертельный «Водопад»: уникальные кадры стрельбы ракето-торпедой с крейсера «Петр Великий»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.