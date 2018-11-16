В Кремле допустили появление защитных мер для российских моряков на Азове

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о полной правомерности проверок, которые устраивают российские пограничники украинским суднам в акватории Азовского моря.

«Нет, это выполняется в строгом соответствии с законодательством, соответствующие проверочные действия допустимы», — заявил пресс-секретарь президента России.

По его словам, «в строгом соответствии с международным морским правом» РФ имеет право «принимать меры для защиты интересов российских мореплавателей». Однако, какие конкретные действия имеются ввиду, Песков уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что одна из возможностей России воздействовать на ситуацию в Азовском море – это его закрытие для прохода украинских плавсредств. Москва способна за несколько минут перекрыть Азов в ответ на «явный беспредел» украинской стороны, задержавшей 15 судов за якобы «незаконный заход в порты оккупированного Крыма».