На Черном море у берегов Сочи появятся запретные для плавания зоны

В Черном море у побережья Сочи появятся районы, запретные для плавания. Соответствующий законопроект готовит Министерство транспорта.

Ограничительные меры примут в интересах Федеральной службы охраны, они нужны для защиты государственных объектов вблизи сочинского морского порта.

«ФСО России требуется для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края, установить запретные для плавания районы в акваториях Черного моря, расположенных вблизи морского порта Сочи», - следует из документов Министерства транспорта РФ, пишет РИА Новости.

Общественное обсуждение документа пройдет до 30 ноября 2018 года. По плану, проект нормативно-правового акта вступит в силу в марте следующего года.