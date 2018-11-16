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Семья Раймонда Паулса эмигрировала из Латвии

Дарья Муромова
17:45 16.11.2018
Паулс сказал, что это общая тенденция: его дети и внуки живут и учатся за рубежом, у дочки муж – иностранец.
Семья Раймонда Паулса эмигрировала из Латвии
Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress

Все члены семьи Раймонда Паулса, известного советского и латвийского композитор, дирижера и пианиста, покинули Латвию и уехали жить за границу.

Маэстро уточнил, что его близкие уехали из родной страны, как и сотни тысяч жителей республики, «у которых еще есть деньги».

Также Паулс сказал, что это общая тенденция: его дети и внуки живут и учатся за рубежом, у дочки муж – иностранец. Об этом пишут РИА Новости.

Раймонд Паулс родился в Риге в 1936 году. С 1989 по 1993 год был главой Министерства культуры Латвии. Его песни исполняли многие советские и российские артисты, среди которых Алла Пугачева, Лариса Долина, София Ротару, Валерия, Эдита Пьеха и другие.

Ранее глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис уточнил, что Латвия в 2017 году находилась на третьем месте в ЕС по сокращению численности населения.

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