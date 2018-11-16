В Барнауле за взятку задержали высокопоставленного полицейского

В Барнауле задержан начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю. Следователи обвиняют его в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, этим летом глава антикоррупционного ведомства получил от некого бизнесмена пять миллионов рублей в обмен на прекращение проверок в отношении его предприятий.

Посредником в сделке выступил бывший коллега правоохранителя. В настоящее время оба подозреваемых заключены под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ. В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что в отношении подозреваемого назначена служебная проверка. Если вину полицейского установят, он будет уволен из органов внутренних дел привлечен к ответственности. Расследование дела продолжается.