Путин рассказал о главных проблемах в льготном обеспечении россиян лекарствами

Льготное обеспечение россиян лекарствами требует наведения порядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам фармацевтики в Санкт-Петербурге.

По словам российского лидера, на лекарственном рынке не должно быть места каким-либо привилегиям производителей или монополизации. Президент установил кратчайшие сроки для устранения имеющихся на данный момент недочетов.

Путин заявил, что проблемы начинаются уже на уровне обеспечения тех или иных населенных пунктов. Он отметил, что на данный момент одна область России может быть обеспечена препаратами для льготных категорий граждан гораздо лучше, чем другая, чего быть не должно. Президент поручил провести работу и исправить все, что непосредственно касается потребителей, граждан России.

Также глава государства посетил крупнейшее российское предприятие по производству инсулина. Как пояснил сам президент, визит приурочен к прошедшему накануне всемирному дню борьбы с диабетом. Результатами работы российских специалистов Путин остался доволен.

Напомним, прилетев из Сингапура, президент России сразу же направился в Санкт-Петербург, чтобы провести совещание на тему обеспечения россиян лекарственными средствами. Оно прошло на базе предприятия крупнейшего производителя медикаментов «Герофарм».