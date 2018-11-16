Визовый режим между РФ и Кубой смягчат в ближайшее время

Двустороннее соглашение между Россией и Кубой об облегчении въездных ограничений вступит в силу 21 декабря.

Срок безвизового режима для россиян увеличится с 30 до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда.

Граждане, которые планируют находиться на территории Кубы более 90 дней, должны получить визу в консульстве страны въезда, сообщает МИД РФ.

Данное соглашение заменит договор о взаимных поездках от 3 декабря 1993 года.