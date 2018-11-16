В Междуреченске собрали на час детскую площадку, сфотографировали и разобрали

В одном из дворов Междуреченска Кемеровской области рабочие на час смонтировали детскую площадку, после чего разобрали ее. Кадры фальшивой установки сняли очевидцы.

На ролике, выложенном в Сети, видно, как во двор дома №5 по улице Октябрьская подъехала «Газель». Из машины выгрузили лавки, качели, ограждения и другие элементы благоустройства установили во дворе. После этого рабочие сфотографировали внешний вид, а затем детскую площадку демонтировали и увезли.

Когда видео разлетелось по соцсетям, региональные власти заявили, что детскую площадку установили для «теста», а издание «ВашГород» опубликовало ролик, на котором мэр Междуреченска Владимир Чернов отчитал чиновников за произошедшее.

В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что ведомство проверит, кто выполнял работы по благоустройству и финансировал их.