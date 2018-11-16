Сотрудникам «Аэрофлота» запретят пользоваться смартфонами в офисе

Руководство «Аэрофлота» запретит сотрудникам пользоваться в офисе смартфонами и другими устройствами, которые могут снимать фото и видео, а также записывать звук.

Такую меру авиакомпания «Аэрофлот» решила ввести для борьбы с утечками информации.

«Приказ подготовлен в рамках законодательства Российской Федерации, и его цель — обеспечение информационной безопасности компании с государственным участием», - заявил представитель «Аэрофлота» РБК.

Ранее сообщалось, что код сайта «Аэрофлот» и данные служебных сервисов оказались в открытом доступе. Руководство компании, комментируя эту ситуацию, уточнило, что не пользуются этой информацией уже несколько лет, поэтому она не является актуальной.