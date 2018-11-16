В Совфеде отреагировали на принятие резолюции Украины по Крыму

В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности прокомментировали принятую Генассамблеей ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, инициированную украинской стороной.

Член комитета Ольга Ковитиди отметила, что число сторонников документа «значительно сократилось».

«Наблюдаемое в Генассамблее ООН сокращение числа сторонников резолюций, подаваемых Украиной по Крыму, свидетельствует о закономерном мировом осознании крымских демократических процессов и надуманности приводимых Украиной доводов», — цитирует RT слова политика.

Ковитиди также назвала результат голосования «сигналом» и поводом для раздумий Киева, так как он свидетельствует об объективной оценке людьми ситуации с Крымом.

Напомним, Украина отметила в своей резолюции «усиление давления на общины религиозных меньшинств», под чем понимает действия правоохранителей, «угрозы и преследования в отношении приверженцев “Киевского патриархата”» и других религий и религиозных организаций. Глава страны Петр Порошенко даже якобы назвал Россию в тексте «страной-оккупантом».