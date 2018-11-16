Песков прокомментировал обещание Абэ не размещать на Курилах военные базы США

Союзнические обязательства Японии – важная тема в рамках обсуждения мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал Владимиру Путину не размещать военные базы США на Курильских островах в случае, если эти территории будут переданы Токио.

Песков уточнил, что разговор лидеров двух стран проходил в формате тет-а-тет, в результате которого была достигнута договоренность ускорить переговорный процесс на базе советско-японской декларации 1956 года.

Согласно прошлому договору, СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Однако Москва отказалась от этого решения из-за заключенного соглашения Токио с Вашингтоном: японские власти разрешили размещать на своей территории американские военные базы.