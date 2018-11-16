Немецкий историк рассказал о необычной патологии Гитлера

Недавно ЦРУ рассекретило доклад о жизни Гитлера, составленный в 1943 году антропологом Генри Филдом, для Управления стратегических служб США. Документ основан на исследовании близкого друга фюрера в в 1920-1930-х годах Эрнста Седжвика Ганфштенгля. В нем говорится, что у Гитлера были сложные отношения с женщинами. Ганфштенгль утверждал, что это было связано с нетрадиционной сексуальной ориентацией фюрера. Многие историки склонны верить этой теории. Однако с такой интерпретацией согласны не все. Так, немецкий историк, профессор университета Абердина Томас Вебер полагает, что Гитлер боялся и стеснялся женщин из-за своей патологии

«Гитлер на протяжении всей своей жизни имел сложные отношения с наготой. Так, он не хотел раздеваться – совсем, и перед врачами тоже. Мы до сих пор не знаем, почему … Но одна из наиболее правдоподобных версий заключается в том, что тут замешан крипторхизм Гитлера. Он видел, что с ним что-то «не так», что чего-то не хватает. И ему было стыдно из-за этого. Это яичко могло стать одной из причин , по которой Гитлер был менее сексуально активным, чем можно было предполагать», - предположил историк.

Доклад Генри Филда состоит из 70 страниц. В нем говорится, что фюреру были присущи «садомазохистские наклонности с уклоном в гомосексуализм в молодости». Кроме того, утверждается в документе, Гитлер испытывал влечение к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу. Автор доклада также отмечает, что фюрер испытывал «эстетическое наслаждение от наблюдения за молодыми юношами». В то же время в документе подчеркивается, что лидер нацистской Германии интересовался и женщинами.

Кроме того в докладе представлена информация о детстве Гитлера, образовании, отношению к искусству и так далее.

Можно ли верить показаниям информаторов Генри Филда? И как сегодня Вашингтон может превратить рассекреченный исторический документ в политический инструмент против Европы? Об этом - в новом расследовании «Политического детектива». Не пропустите премьеру в воскресенье, в 10:45, на телеканале «Звезда».