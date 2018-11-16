В реанимации уфимской больницы произошел взрыв из-за утечки кислорода

В реанимационном отделении больницы №21 города Уфы прогремел взрыв. ЧП произошло в пятницу, 16 ноября днем. Персонал и пациентов срочно эвакуировали.

Изначально региональные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что разорвало лампы в реанимации. В Минздраве Башкирии подтвердили информацию о взрыве в медучреждении, однако не уточнили причины.

Позднее, когда спасатели прибыли на место происшествия, стало ясно, что ЧП произошло из-за разрыва кислородной трубы в коридоре реанимационного отделения больницы во время технической проверки кислородной магистрали, сообщает ГУ МЧС по региону.

На месте работают спасатели, полицейские, медики, сотрудники газовой службы, пожарные. По предварительным данным, никто не пострадал. Кадры с места взрыва опубликовали в Сети очевидцы.