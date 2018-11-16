На Украине признали неспособность построить военно-морскую базу в Азовском море

На Украине признали, что в данный момент страна не в состоянии построить военную базу ни в одном из украинских портовых городов Азовского моря. Как признали киевские власти, сейчас для этого нет ни времени, ни средств.

Украинский политик Георгий Тука заявил о несоответствии действительности заявлений о том, что после строительства базы «в Бердянске или Мариуполе» страна автоматически получит «мощный военно-морской флот». По его словам, все это «абсолютно не соответствует ни современным реалиям, ни современным запросам ведения войны, в том числе войны на море».

Тука заявил, что для подобного строительства необходимы «огромные средства, которых сейчас нет» и «достаточно длительный промежуток времени, которого сейчас также нет».

«Тезисы о том, что у Украины есть возможности военным путем ответить военно-морскому флоту России, абсолютно, по моему мнению, не соответствуют действительности», — цитирует РИА Новости слова политика.

Россия, между тем, может за считанные минуты перекрыть Азовское море для прохода украинских судов. По заявлениям экспертов, «явный беспредел» со стороны Украины «буквально толкает» РФ на жесткие ответные действия.