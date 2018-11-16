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Дагестанский футболист убил пожилого таксиста и угнал его машину

Андрей Аркадьев
15:49 16.11.2018
Задержанный сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство).
Видео: Следственный комитет Российской Федерации

В Астраханской области 23-летний дагестанский футболист убил 78-летнего таксиста и угнал его автомобиль. Молодой человек уже задержан и дал показания.

Первые сообщения об исчезновении таксиста появились еще в начале ноября. Мужчину долгое время не могли найти, и только спустя десять дней после пропажи таксиста обнаружили его автомобиль в Хасавюрте. После этого следователи вышли на местного жителя.

Спортсмен два месяца проходил стажировку в астраханском клубе «Звезда». Но по словам подозреваемого, футбольная карьера у него не сложилась, начались финансовые проблемы. В один из дней он поймал такси, чтобы доехать из Астрахани до поселка Комсомольский в Калмыкии, а оттуда на автобусе добраться до родного Хасавюрта.

Однако по дороге футболист расправился с водителем, избавился от его тела и на автомобиле таксиста поехал в Дагестан, сообщает пресс-служба СК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство).

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