У почтальона Печкина из «Простоквашино» появится возлюбленная

В мультипликационном сериале «Простоквашино» появится новая героиня, к которой у почтальона Печкина возникнут теплые чувства. Этим персонажем станет няня Дяди Федора и Веры Павловны, которая будет приглядывать за детьми в деревне.

По словам Бориса Машковцева, директора киностудии «Союзмультфильм», почтальон Печкин достоин влюбиться в новую героиню. Об этом Машковцев сообщил ТАСС в кулуарах VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Премьера нового сезона легендарного мультсериала состоялась в апреле 2018 года и стала продолжением вышедшего 40 лет назад советского мультфильма по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Озвучивали персонажей российские актеры и певцы: Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев и другие.