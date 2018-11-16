В Волгограде стена из кирпича завалила припаркованные автомобили

В Дзержинском районе Волгограда кирпичная стена обрушилась на припаркованные перед ней автомобили.

Снимки рухнувшей стены мгновенно разошлись по социальным сетям. По словам очевидцев, владельцы автомобилей «были сильно огорчены, у некоторых подступали слезы». Обрушение коснулось шести машин. Люди в результате инцидента не пострадали.

Официальной парковочной зоны на месте происшествия не было, поэтому получить компенсацию за причиненный ущерб владельцам вряд ли удастся. Однако они собираются добиться справедливости в судебном порядке. В причинах случившегося разбирается полиция.