В Петербурге Путин обсудит ситуацию с обеспечением граждан медикаментами

Президент РФ Владимир Путин проведет в Санкт-Петербурге совещание по лекарственному обеспечению населения и посетит Международный культурный форум. Путин вернулся из Сингапура и сейчас находится в Северной столице страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в первой половине дня Путин проведет совещание по вопросам фармацевтики и лекарственного обеспечения граждан, которое пройдет на базе предприятия крупнейшего производителя медикаментов «Герофарм».

Также Песков отметил, что на совещании главным докладчиком выступит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Еще одним спикером станет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который возглавлял рабочую группу по данному вопросу.

По словам Пескова, вечером Путин посетит концерт VII Международного культурного форума.