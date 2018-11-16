В Иркутской области перевернулся автобус со школьниками

Одиннадцать человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Иркутской области с участием школьного автобуса, сообщили «Звезде» в региональном МВД.

Травмы получили девять детей. Транспортное средство перевернулось в пятницу 16 ноября в Зиминском районе.

В автобусе ехало 14 школьников и один сопровождающий. За рулем сидел 64-летний водитель, который после аварии был доставлен в больницу. Школьники получили легкие травмы, они обратились за медицинской помощью, никому из них госпитализация не понадобилась.

Одной из причин ДТП стали плохие погодные условия, автобус ПАЗ задел при обгоне трактор с прицепом и опрокинулся.