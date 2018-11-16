В московском снеге обнаружено более 700 опасных веществ

В образцах снега, которые брались в разных районах Москвы в конце зимы, ученые химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова обнаружили выше 700 потенциально опасных органических соединений. Сотрудники вуза уверены в необходимости усовершенствовать методы экологического мониторинга.

Сотрудники лаборатории физико-химических методов анализа строения вещества химфака МГУ занимаются исследованиями загрязнений окружающей среды через анализ проб снега уже несколько лет.

Основной проблемой экологического мониторинга Москвы является ограниченное количество веществ, концентрация которых регулярно замеряется. Ученые отмечают, что замер происходит лишь по двум десяткам наименований соединений. Вне поля зрения остаются сотни опасных органических веществ, хотя современные методы анализа дают возможность их обнаружить. Именно благодаря газовой хроматографии высокого разрешения химики МГУ выяснили, что в московских осадках содержится более 700 вредоносных соединений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ученые предложили в каждом регионе определить специфические потенциальные угрозы и следить за изменением показателей этих опасных веществ.