Под Львовом шахтеры перекрыли международную трассу

Почти 80 горняков заблокировали во Львовской области международную трассу Львов - Рава-Русская, они требуют погасить задолженность по заработанной плате. Об этом сообщает издание «Украинские новости», ссылаясь на представителя областного управления Национальной полиции Украины.

Шахтеры строем переходят дорогу по пешеходному переходу. По их словам, им не полностью выплатили зарплату за сентябрь, долг превышает 20 миллионов гривен.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, они пытаются убедить горняков разблокировать трассу.

В начале ноября почти 500 шахтеров заблокировали движение в центре Львова и устроили пикет у областной администрации, они требовали погасить задолженность по заработанной плате.

Шахтеры многократно устраивали митинги в украинской столице и областях из-за долгов по зарплате и протестуя против намерений властей закрыть некоторые шахты.