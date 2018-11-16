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Продуктовое рабство: в МО РФ рассказали о чудовищной жизни беженцев в Рукбане

Александр Пешков
14:26 16.11.2018
В Рукбане отмечены случаи продуктового рабства, торговли людьми, сексуальной эксплуатации детей, при этом покинуть лагерь беженцы не имеют никакой возможности.
Фото: Gong Haojie ZUMAPRESS. com Globallookpress

На территории лагеря Рукбан широко распространены воровство, проституция, практикуются неравные браки, процветает сексуальная эксплуатация малолетних. Об этом на заседании Межведомственного координационного штаба сообщил официальный представитель МО РФ в ГЦГ и ЦГПО (г. Женева) Юрий Тарасов.

«В лагере Рукбан не ведется регистрация браков, актов рождения и смерти, у многих находящихся в лагере людей отсутствуют документы. На весь Рукбан имеются всего четыре школы начального образования, учителями в которых без заработной платы работают добровольцы из числа беженцев», - рассказал Тарасов.

Он подчеркнул, что многие семьи хотят покинуть лагерь, но не могут, фактически находясь в рабстве у вооруженных формирований. Плата за выход семьи из лагеря доходит до полутора тысяч долларов США. Широко распространена торговля людьми.

 «Люди ютятся в лачугах без воды и электричества с выгребными ямами в жилищах, вывоз мусора не осуществляется, остро стоит вопрос об обеспечении жителей лагеря питьевой водой», - сказал Тарасов.

Юрий Тарасов возложил ответственность за происходящий в Рукбане беспредел на США, которые незаконно оккупировали этот район и используют гуманитарные проблемы беженцев для легитимизации своего военного присутствия на юге Сирии.

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