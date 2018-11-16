Продуктовое рабство: в МО РФ рассказали о чудовищной жизни беженцев в Рукбане

На территории лагеря Рукбан широко распространены воровство, проституция, практикуются неравные браки, процветает сексуальная эксплуатация малолетних. Об этом на заседании Межведомственного координационного штаба сообщил официальный представитель МО РФ в ГЦГ и ЦГПО (г. Женева) Юрий Тарасов.

«В лагере Рукбан не ведется регистрация браков, актов рождения и смерти, у многих находящихся в лагере людей отсутствуют документы. На весь Рукбан имеются всего четыре школы начального образования, учителями в которых без заработной платы работают добровольцы из числа беженцев», - рассказал Тарасов.

Он подчеркнул, что многие семьи хотят покинуть лагерь, но не могут, фактически находясь в рабстве у вооруженных формирований. Плата за выход семьи из лагеря доходит до полутора тысяч долларов США. Широко распространена торговля людьми.

«Люди ютятся в лачугах без воды и электричества с выгребными ямами в жилищах, вывоз мусора не осуществляется, остро стоит вопрос об обеспечении жителей лагеря питьевой водой», - сказал Тарасов.

Юрий Тарасов возложил ответственность за происходящий в Рукбане беспредел на США, которые незаконно оккупировали этот район и используют гуманитарные проблемы беженцев для легитимизации своего военного присутствия на юге Сирии.