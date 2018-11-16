В Кремле назвали вопиющей ситуацию с условиями размещения Цеповяза в колонии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал вопиющей ситуацию с улучшенными условиями размещения осужденного за убийство Вячеслава Цеповяза.

«Это вопиющая, отвратительная ситуация, здесь не может быть второй точки зрения», - заявил он в беседе с журналистами.

Песков отметил, что ФСИН была осведомлена об инциденте и примет меры для предотвращения подобных ситуаций.

Напомним, резонанс вызвал снимок, на котором Цеповяз ест за решеткой деликатесы, в том числе крабов и икру. Осужденный поспешил опровергнуть подлинность снимков. Однако ФСИН заявила, что снимки оригинальны и были сделаны в 2015 году.

Бандит был осужден по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, унесшем жизни 12 человек, в составе организованной преступной группы «Цапковские».