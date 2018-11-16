СМИ: бойца ММА «Бизона» задержали за вооруженный разбой

В Подмосковье полицейские задержали двух мужчин за вооруженное разбойное нападение на жителя Челябинска. Об этом говорится в пресс-релизе ГУ МВД России по Подмосковью, оказавшемся в распоряжении «Звезды».

Как заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах, одним из нападавших был боец смешанных единоборств (ММА) Евгений Гонтарев по прозвищу Бизон.

Преступление произошло на парковке в селе Ям. Подозреваемые в камуфляжной форме, угрожая оружием, похитили у жителя Челябинска автомобиль, 30 тысяч рублей, золотую цепочку и три мобильных телефона. Общий ущерб похищенного составил более 1,6 миллиона рублей.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их при силовой поддержке бойцов СОБР «Булат». У них было изъято два похищенных телефона, автомат Калашникова для страйкбола и три комплекта камуфляжной формы.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

В боях ММА Гонтарев выступает в среднем весе. В 2012 году он начал профессиональную карьеру и провел 10 боев, в которых одержал только три победы.