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В NASA установили, что самая яркая галактика Вселенной является «каннибалом»

Дарья Михалина
13:50 16.11.2018
По мнению ученых, сверхяркость галактики обеспечивается процессом поглощения объектом ее соседей.
В NASA установили, что самая яркая галактика Вселенной является «каннибалом»
Фото: NRAO AUI NSF , NASA

Самая яркая галактика во Вселенной W2246-0526, которая расположена в созвездии Водолея, уничтожила и «съела» останки трех своих спутников. Об этом журналу Science заявили ученые NASA.

По словам специалистов, подобный «каннибализм» объясняет силу ее сияния. Они добавили, что ранее не подозревали о том, что черная дыра в центре галактики как-то взаимодействует со спутниками.

«Первые данные и снимки с ALMA стали большой неожиданностью для нас»,- заявил специалист Лаборатории реактивного движения NASA Питер Эйзенхардт.

Галактика W2246-0526 была обнаружена три года назад с помощью телескопа WISE. Ее отнесли к категории так называемых гиперярких инфракрасных галактик, крайне необычных объектов, существовавших в ранней Вселенной.

По данным астрономов, найденная галактика ярче Солнца в 350 триллионов раз. Она расположена на расстоянии в 12,4 миллиарда лет от Земли, а ее возраст составляет более 13 миллиардов лет.

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