Со счетов Петросяна снят арест

Хамовнический суд столицы удовлетворил ходатайство защиты артиста Евгения Петросяна о снятии обеспечительного ареста с его счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.

«Суд удовлетворил наше ходатайство, поскольку нужно оплачивать коммунальные платежи, нужно на что-то жить», - приводит слова адвоката «Интерфакс».

По словам Жорина, в суде были представлены все доказательства: платежные ведомости, подтверждающие, что юморист оплачивает коммунальные платежи, и «все данные по счетам».

Адвокат Степаненко Елена Забралова рассказала телеканалу «360», что вопрос раздела нажитого имущества бывших супругов еще не решен.

По его словам, второй процесс отложили, потому что стороны еще не cобрали все документы.

«Мы только что представили опись, которую очень долго делали судебные приставы», - отметила Забралова.

Напомним, 16 ноября суд официально расторг брак известных юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Пара состояла в браке более 30 лет, причина их расставания не известна.