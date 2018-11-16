В МФЦ Москвы опровергли информацию о распространении личных данных

В МФЦ Москвы прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в компьютерах центра хранятся отсканированные копии паспортов и другие документы, хранящую личную информацию о гражданах РФ.

В свою очередь в МФЦ выступили с официальным опровержением.

Отмечается, что ни один из компьютеров не имеет полного доступа в Интернет, на них можно использовать только ограниченное количество сайтов.

«Зона электронных услуг организована в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376», - подчеркивается в заявлении пресс-службы МФЦ.

Тем не менее, в сообщении добавляется, что некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов и личные данные.

«Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования», - попросили своих клиентов представители МФЦ.

Кроме того, подчеркивается, сотрудники центров ежедневно чистят компьютеры во избежание инцидентов.

Напомним, ранее газета «Коммерчантъ» обнаружила отсканированные паспорта, СНИЛС, анкеты с указанием мобильных телефонов, а также реквизиты счетов банков в системах МФЦ. Как сообщили в издании, проблема была зафиксирована сразу в нескольких центрах.