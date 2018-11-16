Тайник с боеприпасами найден в Брестской крепости

В мемориальном комплексе Брестская крепость во время реконструкции моста через реку Мухавец был обнаружен арсенал с боеприпасами.

Как сообщает БелТА, ссылаясь на УВД Брестского облисполкома, утром 15 ноября при проведении земляных работ были найдены две противотанковые мины ТМ-35. Также были обнаружены 83 патрона разных калибров.

Отмечается, что все обнаруженные боеприпасы были изготовлены в годы Великой Отечественной войны. Все боеприпасы были уничтожены специалистами.

С ноября этого года в цитадели идет капитальный ремонт моста через реку Мухавец. 13 ноября саперов уже вызывали на объект, тогда рабочие нашли учебную противотанковую мину.