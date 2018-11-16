Музыканта-свидетеля теракта в «Батаклане» сбила машина

Фронтмен американской рок-группы Eagles of Death Metal Джесси Хьюз получил травмы, из-за которых не смог прилететь в Париж на мероприятия, посвященные трехлетию стрельбы в «Батаклане».

В своем Instagram Хьюз написал, что его сбила машина в момент, когда он ехал на велосипеде. Музыкант уточнил, что при столкновении он ударился головой о машину напротив. Хьюз не хотел, чтобы из-за аварии сорвалась его поездка в Париж, однако на следующий день травма дала о себе знать.

Оказалось, у Хьюза произошел разрыв мышц из-за резкого откидывания головы назад при ДТП. Врачи запретили ему летать, и музыкант извинился перед теми, кто хотел пойти на его концерт в Париже.

На концерте группы Eagles of Death Metal в парижском театре «Батаклан» 13 ноября 2015 года злоумышленник расстрелял 90 человек, среди которых был продавец атрибутики группы Ник Александр. Музыканты не пострадали. В тот день в серии терактов в Париже погибли около 130 человек.