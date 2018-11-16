На всех Android-устройствах обнаружили опасную уязвимость

Специалисты компании Nightwatch Cybersecurity обнаружили новую опасную уязвимость во всех смартфонах Android, в связи с которой владельцы этих гаджетов подвергаются слежке.

Так, злоумышленники получали доступ к геолокации людей через Wi-Fi-маршрутизатор. Как следует из отчета организации, хакеры могли отслеживать не только перемещение владельцев Android-смартфонов, но и получать персональную информацию о них.

Подробная информация об уязвимости опубликована в блоге организации.

Уязвимости дали название CVE-2018-9581. Отмечается, что из-за нее любое приложение на устройстве может получать информацию без дополнительных разрешений. В настоящий момент разработчики занимаются устранением проблемы.