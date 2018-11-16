На всех Android-устройствах обнаружили опасную уязвимость
Уязвимость определяет уровень сигнала, а также предает эту информацию другим программам и приложениям по Wi-Fi, что позволяет следить за владельцами телефонов.
Фото: Mairo Cinquetti , ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Специалисты компании Nightwatch Cybersecurity обнаружили новую опасную уязвимость во всех смартфонах Android, в связи с которой владельцы этих гаджетов подвергаются слежке.
Так, злоумышленники получали доступ к геолокации людей через Wi-Fi-маршрутизатор. Как следует из отчета организации, хакеры могли отслеживать не только перемещение владельцев Android-смартфонов, но и получать персональную информацию о них.
Подробная информация об уязвимости опубликована в блоге организации.
Уязвимости дали название CVE-2018-9581. Отмечается, что из-за нее любое приложение на устройстве может получать информацию без дополнительных разрешений. В настоящий момент разработчики занимаются устранением проблемы.