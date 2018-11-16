КамАЗ и Mazda устроили зрелищный парный дрифт в Петербурге

Компания Red Bull опубликовала видео, в котором выигравший прошлогодний ралли-рейд «Дакар» грузовик КамАЗ устроил дрифт-битву с гоночным купе Mazda RX-8. За рулем машины команды «КамАЗ-Мастер» находился Эдуард Николаев, а автомобилем Mazda управлял пилот из Новой Зеландии Майк Уиддетт.

Посмотреть видео заезда можно здесь.

Дрифт-заезд состоялся на территории Кировского завода в Петербурге. Девятитонный КамАЗ почти в восемь раз тяжелее Mazda Майка Уиддетта, а двигатель грузового автомобиля по объему в пять превышает роторный агрегат гоночного купе. Отмечается, что мощность обоих моторов близка к тысяче лошадиных сил.