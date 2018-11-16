В московском метро девушке зажало ногу прибывшим поездом

В московском метрополитене на станции «Ленинский проспект» нога девушки застряла между платформой и вагоном поезда.

При выходе из вагона у девушки закружилась голова, она оступилась, и ногу прижало прибывшим поездом. 21-летняя девушка в этот момент ехала на работу, сообщает канал «360» со ссылкой на пресс-службу УВД.

Очевидцы утверждают, что после случившегося девушка лежала на платформе – она повредила ноги и не могла двигаться.

Дежурные на станции незамедлительно вызвали скорую помощь. Медики предварительно диагностировали у девушки перелом (вывих) шейки бедра. Пострадавшую направили в ГКБ Юдина, уточнил пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.