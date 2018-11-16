В Татарстане задержали банду, воровавшую смартфоны из посылок «Почты России»

В Татарстане служба безопасности «Почты России» совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержала банду, которая совершила хищения почтовых отправления на сумму 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, который попал в распоряжение «Звезды».

Уточняется, что преступная группа состояла из четырех работников сортировочного центра и двух сторонних лиц. В общей сложности злоумышленники похитили почти 350 международных отправлений, в том числе и со смартфонами.

В настоящее время группа похитителей задержана, материалы дела были переданы в правоохранительные органы.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России. Проходят обыски по адресам проживания преступников, местам хранения и сбыта похищенных телефонов», - сказано в пресс-релизе.

Похитителям грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.